Gli aumenti di prezzo rappresentano un fattore centrale in questa prima parte del 2022. I costi per gli italiani sono aumentati in molti settori dell’economia e della quotidianità. Tra questi, non fa eccezione il campo della telefonia. Tanti clienti di Vodafone da alcune settimane a questa parte devono pagare un piccolo extra per il rinnovo della loro ricaricabile, Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga rappresenta una delle iniziative più importanti di Vodafone per la telefonia mobile. Questa promozione è riservata in particolare modo ai clienti che effettuano la portabilità da altro provider. Tanti utenti si troveranno ora a pagare 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il costo della tariffa sale ora a 9,99 euro in caso di precedente prezzo pari a 7,99 euro. Il prezzo è invece di 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

A cambiare per la Special 50 Giga non ci sono invece le soglie di consumo. Gli abbonati con questa tariffa avranno sempre chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet.

I costi più alti per il rinnovo della Special 50 Giga di Vodafone sono relativi solo al pubblico dei vecchi clienti. Per i nuovi abbonati c’è invece una novità in controtendenza rispetto a tali condizioni. Tutti i clienti che sottoscrivono ex novo una SIM potranno beneficiare infatti di costo bloccato nei primi sei mesi. Le nuove promozioni low cost non prevedono infatti rimodulazioni sulle soglie di consumo e sui costi nel semestre di apertura di un abbonamento.