Test visivo: uno così difficile non lo hai mai provato, riesci a vedere il coniglio?

Il cervello umano è in grado di vedere cose e creare immagini in maniera impressionante. I test e i rompicapo presenti online ne sono la prova. Quello che vedremo oggi è uno dei test più particolari mai visti. Pensa che come ti ho accennato, solamente il 3% degli utenti che hanno partecipato al gioco, sono riusciti a trovare il coniglio nascosto nell’immagine entro il tempo richiesto! E tu, ci riuscirai? Mettiti alla prova!

Test visivo: ecco la soluzione celata nell’immagine

A rendere ancora più complicato questo test visivo, è il pochissimo tempo a tua disposizione. Infatti, disporrai di soli 30 secondi per riuscire ad identificare la posizione del coniglio nell’immagine! Dovrai essere creativo, ma soprattutto dovrai essere un grandissimo osservatore, per riuscire a risolvere questo complesso rompicapo.

Metti un timer a 30 secondi. Preparati. Distogli dal tuo campo visivo tutto quello che potrebbe esserti d’intralcio. Ti reputi pronto? Pensi di potercela fare? Ok. Il tempo sta per partire. Fai un respiro profondo. Tre, due, uno… VIA!

Ecco a te l’immagine da analizzare. A prima vista, ciò che è visibile nell’immagine è semplicemente una serie di linee celesti su sfondo bianco. Eppure, un coniglio si nasconde nell’immagine. Dovrai usare la tua intelligenza per capire come scovare il coniglietto nascosto! Ti darò un consiglio: guarda le cose con una prospettiva diversa.

Potresti provare a guardare l’immagine dall’alto al basso, magari inclinando lo schermo. Hai trovato il coniglio nascosto? Presto, il tempo sta ormai scadendo! Non è un compito facile, chiaro. Sai già che solamente il 3% degli utenti che ha provato a risolvere questo complesso rompicapo ce l’ha fatta. Eppure, se credi molto nelle tue capacità, nulla ti potrà fermare!