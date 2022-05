Fra pochi mesi ormai dovrebbe debuttare ufficialmente sul mercato mobile il primo smartphone di Carl Pei dopo la separazione da OnePlus. Sappiamo già che si chiamerà Nothing Phone (1) ma fino ad ora non erano emerse molte altre informazioni. Ora, però, un leaker ha rivelato la presunta scheda tecnica.

Nothing Phone (1): emergono i primi dettagli sulla scheda tecnica

Carl Pei si appresta a svelare al mondo il suo primo smartphone a marchio Nothing, ovvero il nuovo Nothing Phone (1). Come già detto, nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti la presunta scheda tecnica.

In particolare, il leaker Raghvendra Singh Jado ha praticamente rivelato tramite un post su Twitter che ci troveremo di fronte ad uno smartphone di fascia media. Le presunte specifiche sembrano infatti piuttosto interessanti ed includono un display con tecnologia SuperAMOLED e refresh rate da 90Hz e il processore Snapdragon 778G. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Display SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione FullHD + con refresh rate da 90Hz e con supporto HDR10+

Processore Snapdragon 778G

Tagli di memoria a partire da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore con sensori fotografici da 50, 8 e 2 MP (di cui forse un grandangolo e uno macro)

Fotocamera anteriore da 16 MP

Batteria da 4500 mAh anche con supporto alla ricarica wireless

Sistema operativo Android 12 con interfaccia utente Nothing OS

Insomma, se sarà così, ci troveremo senz’altro di fronte ad un ottimo smartphone di fascia medio-alta. Staremo a vedere se Carl Pei deciderà o meno di proporlo ad un prezzo molto aggressivo.