Google ha pubblicato il log delle modifiche per l’aggiornamento del sistema previsto per maggio 2022, che include l’aggiunta di una funzionalità tanto attesa a Nearby Share. Gli aggiornamenti del sistema operativo Android, Google Play Store e Google Play Services sono inclusi negli aggiornamenti di sistema di Google. Hanno un impatto su tutto ciò che riguarda Android, inclusi telefoni, tablet, dispositivi Android TV, dispositivi indossabili e altri gadget, tra le altre cose.

Ogni mese, la società pubblica note dettagliate sulle modifiche che sta implementando con l’aggiornamento del sistema, sebbene il registro delle modifiche sia per lo più lo stesso ogni mese. Secondo i rapporti, Google sta portando la funzione di auto-condivisione precedentemente anticipata su Nearby Share, la sua versione di AirDrop di Apple, nel maggio del 2022.

Play Store, visita l’app per aggiornare alle ultime funzionalità

Come risultato della nuova funzionalità, sarai in grado di condividere senza problemi file tra dispositivi che sono tutti collegati allo stesso account Google. Di conseguenza, non ti sarà più richiesto di approvare ogni singolo file trasferito tra i tuoi dispositivi. È un piccolo cambiamento, ma è comodo, questo è certo.

L’app Guida di Google è stata riprogettata come parte del nuovo aggiornamento del sistema Google Play, ora disponibile. Nonostante Google non abbia fornito specifiche sulle modifiche, l’app potrebbe ora essere più in linea con il tema di design Material You dell’azienda, introdotto con lo smartphone Pixel 6.

Dovrai eseguire l’aggiornamento ai servizi Google Play v22.15 e Google Play Store v30.3 per utilizzare le nuove funzionalità. Per aggiornare i Play Services, puoi farlo visitando il Google Play Store.