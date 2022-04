Snapchat sa bene come coinvolgere i suoi iscritti e mantenere vivo l’interesse nei confronti della piattaforma. L’ultima novità, infatti, mira proprio a incuriosire i più giovani permettendo loro di ottenere dei contenuti di qualità da condividere online. Pixy è il nome del nuovo drone rilasciato da Snapchat per consentire agli utenti di effettuare scatti originali.

Pixy è il nuovo drone rilasciato da Snapchat per scattare foto!

Nessuna app aggiuntiva né strumenti extra da utilizzare: il funzionamento di Pixy fa si che esso possa essere alla portata di tutti. Basterà poggiare il piccolo drone giallo sul palmo della mano e sarà pronto a volare e scattare foto o registrare video da condividere su Snapchat.

La sua praticità è amplificata dal peso ridotto, soltanto 101 grammi, e dalle prestazioni non indifferenti. Un sensore da 12 megapixel permette, infatti, di effettuare scatti e registrare video in 2,7K. Sarà sufficiente effettuare un solo ciclo di ricarica per avere a disposizione fino a otto voli.

Snapchat ha rilasciato Pixy soltanto negli Stati Uniti e in Francia a un costo di 229,99 dollari e presto potrebbe procedere con l’immissione del dispositivo in ulteriore mercati. Purtroppo l’azienda non ha fornito particolari informazioni a riguardo. Dunque, vi sono svariate possibilità che il drone non arrivi in Italia.

La novità potrebbe invogliare gli utenti a procedere con l’acquisto e l’iscrizione alla piattaforma e indurre i già iscritti a mantenere attivi i loro profili. Non è da escludere la possibilità che piattaforme rivali imitino quanto ideato dal colosso proponendo dispositivi più che interessanti!