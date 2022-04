Uno dei film più attesi dell’anno e che si è fatto attendere anche per molto tempo è senza dubbi Avatar 2, il sequel del capolavoro di James Cameron che nel lontano 2009 incassò al botteghino ben 2,6 miliardi di dollari, il quale però era da un po’ di mesi che non dava segno di se, un silenzio radio completo e avvilente che a tratti ha portato a pensare anche di un possibile abbandono del progetto.

Dopo però questo periodo di totale eclissi finalmente una novità arrivata, anzi più di una, stiamo parlando della triade perfetta in merito un film in arrivo, data di uscita, trailer e titolo.

Avatar 2 si intitolerà “Avatar: The Way of Water” che tradotto in italiano letterale sta per “Avatar: la via dell’acqua”, segnale inequivocabile che i mari di Pandora saranno background protagonista del film.

Trailer e data di uscita

Per quanto riguarda il trailer e la data di uscita, ecco che entra in gioco la Marvel, il trailer verrà mostrato in anteprima nei cinema prima della proiezione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, per poi essere rilasciato online circa una settimana dopo, quest’ultimo dovrebbe contenere la data ufficiale di uscita del film che stando alle indiscrezioni dovrebbe essere il 16 Dicembre, salvo ulteriore ritardi.

C’è poco da dire, le premesse sono ottime, soprattutto dal momento che James Cameron è un vero esperto e appassionato delle riprese subacquee, marchio di garanzia che dunque Avatar 2 offrirà un livello di qualità assoluto, l’esperienza di Cameron giocherà un ruolo primario, basti pensare che ha girato numerosi documentari a tema marino e che ha addirittura effettuato un’immersione a 11.000 metri nella fossa delle Marianne.