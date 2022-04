L’operatore WindTre, per alcuni suoi ex clienti rumeni ha recentemente lanciato tre nuove varianti dell’offerta denominata Call Your Country Special Romania.

Attraverso queste nuove campagne winback, partite lo scorso 26 Aprile 2022, i clienti in target vengono invitati a recarsi presso un negozio WindTre, richiedendo la portabilità del numero entro il 9 Maggio 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: ecco le varianti di Call Your Country Romania

Iniziamo subito con la Call Your Country Special Romania 1000 composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 minuti internazionali verso Romania e 100 Giga di traffico internet mobile al costo di 10,99 euro al mese. Propone poi la Call Your Country Special Romania 500.

Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 minuti internazionali verso Romania e 150 Giga di traffico internet mobile al costo di 9,99 euro al mese. Infine troviamo la Call Your Country Special Romania 500 Light composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 minuti internazionali verso Romania e 100 Giga di traffico internet mobile al costo di 8,99 euro al mese.

Con tutte le offerte Call Your Country Special, se il cliente supera i Giga inclusi può continuare a navigare a velocità ridotta fino a un massimo di 128 Kbps, senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Si specifica che la gamma Call Your Country Special non è compatibile con Telefono Incluso, ma può essere utilizzata con le opzioni Travel e con l’offerta Super Fibra. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.