I clienti che decidono di attivare una promozione con Iliad possono ancora sfruttare una serie di vantaggiose tariffe per la telefonia mobile.

Per il dopo Pasqua, la migliore occasione dedicata agli utenti di Iliad è la Giga 120. Gli abbonati che andranno a sottoscrivere questa tariffa riceveranno un ticket con chiamate illimitate per tutte le utenze fisse e mobili, messaggi infiniti verso tutti i numeri e anche 120 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di soli 9,99 euro.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

I clienti che scelgono la Giga 120 avranno a loro disposizione una serie di novità molto vantaggiose per i costi e per le soglie di consumo. Tuttavia, in alcune circostanze gli utenti dovranno anche fare a meno di servizi più che strategici come la presenza di un’app ufficiale.

Nonostante Iliad operi in Italia da oramai molti anni, la compagnia francese continua a tener fede alla sua strategia iniziale per una mancata proposizione di un’app nativa da scaricare su Google Play Store di Android così come su App Store di casa Apple. I clienti, per la modifica di elementi del proprio profilo tariffario, dovranno affidarsi al sito ufficiale dello stesso provider per la gestione del profilo tariffario.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad nel corso di queste ultime settimane ha rappresentato un problema maggiore per i clienti con con smartphone Android. Nel recente passato, infatti, proprio sul Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.