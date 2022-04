La qualità spesso scadente della webcam è un problema regolarmente menzionato con l’Apple Studio Display. Il colosso tecnologico ha affermato che il problema della webcam sarebbe stato risolto in un aggiornamento futuro, che alla fine è stato rilasciato oggi.

‘Un aggiornamento al firmware Studio Display è ora disponibile con la versione beta di oggi di macOS Monterey 12.4′, ha detto un portavoce di Apple a The Verge. La calibrazione della fotocamera Studio Display è stata perfezionata in questo aggiornamento beta, includendo una migliore riduzione del rumore, contrasto e inquadratura.’

Apple Studio Display, scaricate l’ultimo aggiornamento disponibile

Se hai bisogno di un rimedio, devi prima installare la beta pubblica di MacOS per installare Studio Display Firmware versione 15.5 (Build 19F5062g), quindi aggiornare il tuo display navigando su Preferenze di Sistema > Aggiornamento software e i miglioramenti saranno lì.

L’Apple Studio Display ora costa 1.799 euro, che è un importo esorbitante per un display. Dato il costo elevato, dovrebbe funzionare in modo impeccabile, eppure due grossi difetti l’hanno già afflitto dal debutto. Il primo è il suddetto problema della fotocamera, che è stato finalmente affrontato oggi. Anche con questa riparazione, i clienti saranno obbligati a installare una versione beta di macOS, che potrebbe essere un problema per le persone che hanno bisogno del display per lavoro e potrebbero non avere il controllo sugli aggiornamenti software.

Poi c’è un problema più ampio, che indica un problema più grande con l’ecosistema Apple in quanto si destreggia tra dispositivi più interconnessi. Il 30 marzo, un aggiornamento del firmware ha causato un problema del monitor da quando Apple ha smesso di firmare l’aggiornamento 15.4 di iOS dopo aver rilasciato la versione 15.4.1, ignara del fatto che il display non poteva utilizzare quest’ultimo aggiornamento.

La motivazione chiave di Apple per l’alto costo dei suoi prodotti è la loro qualità e praticità d’uso. I clienti che hanno pagato un sacco di soldi per Studio Display, d’altra parte, devono ancora scaricare le correzioni per riparare i guasti che non avrebbero dovuto esserci in primo luogo.