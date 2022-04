Potrebbe esserci un prodotto di follow-up che ti consente di isolarti dal mondo esterno se ritieni che i LinkBud di Sony consentano troppo rumore dal mondo esterno. In una recente fuga di notizie, SnoopyTech ha pubblicato presunte fotografie di auricolari wireless WF-LSN900, che potrebbero essere indicati come LinkBuds S, secondo The Walkman Blog.

A differenza dei LinkBud aperti, questo dispositivo ti permetterebbe di ‘passare senza problemi’ dal consentire ai suoni ambientali di abilitare la riduzione del rumore ‘avanzata’ senza dover riavviare il computer, oltre alla ‘riproduzione automatica’ a seconda dei tuoi comportamenti, anche se non è chiaro cosa comporti esattamente. Sony attualmente offre alcune impostazioni audio basate sulla posizione.

Sony, i nuovi auricolari wireless non sono stati ancora presentati

Un sensore di prossimità in stile XM4 e una rete esterna, che potrebbe essere utilizzata per le funzioni di eliminazione del rumore, sembrano essere inclusi nel progetto, che sembra essere un ibrido dei dispositivi WF-1000XM4 e WF-C500. Gli auricolari sarebbero disponibili in tre colori: nero, oro e bianco e potresti aspettarti di ricevere anche la custodia di ricarica richiesta.

Non è chiaro quando Sony potrebbe iniziare a spedire questi auricolari o quanto ti farebbero tornare indietro. A causa del diverso design, non riporremmo nemmeno la nostra fiducia nello schema di denominazione di LinkBuds S. Per lo meno, potresti non dover aspettare molto per scoprire la verità. Si prevede che Sony debutterà ufficialmente con gli auricolari WF-LSN900 il 21 giugno, poiché parte dell’accordo di segretezza WF-LSN900 con la FCC scadrà in quella data.