Android 13 Beta 1 è già disponibile e, sebbene sia pieno zeppo di nuove funzionalità e aggiornamenti che saranno disponibili per tutti i dispositivi entro la fine dell’anno, è anche ottimizzato per Pixel. Secondo il codice scoperto nell’aggiornamento di oggi, i prossimi smartphone di Google avranno una nuova sofisticata funzione audio che potrebbe aiutarli a competere con i recenti sforzi di Apple.

Secondo Mishaal Rahman di Esper.io, Beta 1 ha un effetto pronto per Pixel 6 Pro. Rahman ha anche scoperto un file di libreria condivisa audio spaziale nella cartella ‘soundfx’ inclusa nella versione odierna. Entrambe queste scoperte sembrano corroborare l’aggiunta della funzionalità audio spaziale ai nuovi smartphone di Google, probabilmente con il rilascio di Android 13 entro la fine dell’anno.

Android 13 includerà diverse funzioni

Inizialmente c’erano segnalazioni di prossimi Pixel Buds che dovrebbero aver supportato la funzionalità un anno fa, fornendo a tutta la tua musica preferita un po’ più di immersione. Un nuovo studio pubblicato a marzo ha evidenziato tutte le precedenti acquisizioni audio dell’azienda, che sembrano suggerire una qualche forma di attrezzatura audio migliorata.

Non è chiaro se questo aggiornamento richiederà cuffie specifiche, come la prevista revisione dei Pixel Buds, o se funzionerà con qualsiasi paio di auricolari. Questa non è la prima volta che Pixel 6 ha ricevuto un significativo aumento dell’audio dopo il suo rilascio iniziale. Adaptive Sound è arrivato appena poche settimane dopo il rilascio dei telefoni.

Sebbene il supporto per l’audio spaziale non sia attualmente disponibile nella versione beta di Android 13, ci sono molti altri miglioramenti che vale la pena provare.