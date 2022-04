L’iMac M1 è uno dei migliori Mac (così come i PC desktop) disponibili. Ciò che lo rende unico è che è un computer all-in-one (AiO). Ciò ti consente di mantenere la tua scrivania chiara e minimalista, il tutto sfruttando una potenza senza pari. È incredibile che uno strumento così piccolo possa essere così forte. Se l’iMac è uno dei tuoi prodotti Apple preferiti, abbiamo delle buone notizie per te. Inoltre, se sei un utente esperto a cui manca il defunto iMac Pro, ci sono alcune interessanti speculazioni al riguardo.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta sviluppando un nuovo iMac alimentato da una CPU ‘M3’. Dato che abbiamo appreso di recente che l’azienda potrebbe avere in programma di spedire i Mac M2, è logico che inizi lo sviluppo della prossima generazione del proprio silicio. Tuttavia, secondo Gurman, non vedremo l’iMac M3 fino alla fine del prossimo anno.

Apple si prepara a rilasciare nuovi iMac

Secondo quanto sentito, i processori M2 non sono gli unici ad essere testati da Apple. Se stai cercando un nuovo iMac, si dice che una versione M3 è già in lavorazione, anche se dubito che sarà disponibile al più presto entro la fine del prossimo anno. Inoltre, per i curiosi, un iMac Pro potrebbe essere ancora in arrivo ma non arriverà presto.

A parte l’AiO abilitato per M3, Mark crede che Apple stia sviluppando un iMac Pro. La storia non fa menzione di alcun dettaglio per questo presunto dispositivo. Afferma solo che potrebbe esistere ad un certo punto in futuro, cosa che non sarà presto. L’iMac Pro è stato interrotto da Apple circa un anno fa. Se deciderà di riportare in vita questo dispositivo, sarà interessante vedere che design e modifiche interne apporta.