Potrebbero esserci forme di vita in agguato nell’acqua di un satellite che orbita attorno a Giove.

Gli esperti affermano che esistono le condizioni perfette per lo sviluppo di particolari forme di vita simili alle meduse.

Gli scienziati che studiano gli elementi formati sulla ghiacciata in Groenlandia hanno trovato stranamente delle coincidenze in merito alla struttura che si è formata sul terreno della luna di Giove, chiamata Europa.

La zona in questione riguarda delle ghiacchiate alte circa 1000 piedi e distanti mezzo miglio, scoperta per la prima volta grazie navicella spaziale Galileo negli anni ’90.

Era stato un mistero il modo in cui si erano formati, fino a quando gli scienziati non l’hanno visto accadere nel nord-ovest della Groenlandia, quando il ghiaccio si è fratturato attorno a una sacca di acqua pressurizzata.

Ecco cosa è stato scoperto

Oltre alle meduse, la Groenlandia è una fertile terra di riproduzione che ospita lumache, gamberetti e lumache.

E i ricercatori affermano che Europa, con il suo profondo oceano salato che si nasconde sotto il ghiaccio, potrebbe essere altrettanto generosa.

Il professor Dustin Schroeder, dell’Università di Stanford in California, ha dichiarato: “Poiché è più vicino alla superficie, la zona interessata si trova in presenza di sostanze chimiche che provengono dallo spazio, organismi che provengono da altre lune e dai vulcani in attività, quindi c’è la possibilità che ci sia effettivamente vita se ci sono sacche di acqua nel guscio”.

Ha aggiunto: “Se il meccanismo che vediamo in Groenlandia è lo stesso di quello del satellite Europa, probabilmente che c’è acqua ovunque“.

Riley Culberg, uno studente di dottorato a Stanford, ha affermato che “questa scoperta apre nuove possibilità e frontiere”.