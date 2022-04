Le occasioni più interessanti del corrente volantino di Coop e Ipercoop, permettono a tutti gli utenti di godere di alcuni dei migliori sconti in circolazione, in questo modo si ha la certezza di accedere a prezzi bassi, ed allo stesso tempo di godere di prestazioni più che adeguate.

La campagna promozionale è prima di tutto disponibile sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti saranno completabili recandosi in un qualsiasi negozio, senza differenze regionali o territoriali. In parallelo, tutti coloro che sceglieranno di affidarsi al sito ufficiale, potrebbero essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Scoprite subito quali sono i nuovi codici sconto Amazon, e riceveteli gratis sul vostro smartphone, grazie al nostro canale Telegram.

Coop e Ipercoop: la lista delle migliori offerte

Prezzi sempre più bassi riescono a catturare l’attenzione dei consumatori italiani, pronti a correre in negozio per cercare di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati. Nonostante l’inflazione, i beni di prima necessità non costano eccessivamente, per questo motivo Coop e Ipercoop hanno voluto estendere gli sconti anche al mondo della tecnologia.

All’interno del volantino possiamo infatti trovare ottime riduzioni di prezzo su alcuni smartphone legati alla fascia media della telefonia mobile. Il prodotto maggiormente interessante, è forse l’Oppo Find X3 Lite, disponibile sul mercato dal 2021, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 299 euro.

Le alternative sono perlopiù legate al mondo samsung, sono infatti rappresentate da Galaxy A53 a soli 399 euro, come anche Galaxy A03, il cui prezzo finale si aggira sui 149 euro, per concludere il trittico con un dispositivo di casa Realme, il C31, disponibile a 89 euro. Tutte le altre offerte del volantino, ad ogni modo, sono visionabili direttamente a questo link.