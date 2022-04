Uno dei maggiori pericoli con cui ogni utente Android deve tirare i conti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, pullulano nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile, nel tentativo ovviamente di rubare loro tutti i dati sensibili salvati memoria per poi usarli a proprio vantaggio, come passwords per accounts social e codici di sicurezza per i conti bancari.

Generalmente per diffondersi questi software sfruttano delle banalissime applicazioni come vettori, le quali una volta installate, assumono il controllo del dispositivo e iniziano a instaurare delle connessioni remote presso dei server ove invieranno poi la refurtiva che verrà comodamente analizzata.

Il consiglio migliore che possiamo darvi per evitare questa tipologia di incontri è quella di scaricare eseguibili solo ed unicamente dal Play Store, in modo da abbattere fortemente il tasso di rischio.

App malware che rubano i codici di sicurezza