Da alcuni mesi a questa parte WhatsApp ha deciso di modificare in maniera radicale la sua piattaforma. Gli utenti che hanno un profilo operativo sulla piattaforma di messaggistica, sia su Android che su iPhone, hanno ricevuto importanti upgrade, come la possibilità di riprodurre in maniera accelerata le note vocali.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Da settimane, WhatsApp ha anche previsto una serie di novità molto interessanti per quanto concerne la condivisione delle foto. Sotto questo punto di vista, l’ispirazione per gli sviluppatori è arrivata direttamente da Instagram. In linea con il popolare social network, tutti gli utenti di WhatsApp hanno ora la possibilità di condividere immagini in “una sola visualizzazione”.

Nel momento dell’invio delle immagini, gli utenti potranno scegliere la modalità di condivisione a a scadenza. Il mittente che invia una foto si deve solo preoccupare di selezionare la funzione di invio istantanea all’atto della condivisione. Il destinatario che riceverà una foto a scadenza potrà visualizzare l’immagine solo nel momento della prima apertura. Successivamente, infatti, il file multimediale non sarà più disponibile sullo smartphone.

I vantaggi di questo aggiornamento su Android sono molteplici. Oltre ad avere una piattaforma sempre più istantanea, grazie a questo upgrade gli utenti di WhatsApp potranno anche risparmiare un considerevole spazio sulla memoria dello smartphone, senza il salvataggio automatico delle immagini.

La funzione di WhatsApp oltre che sugli smartphone Android di nuova generazione è disponibile anche sugli iPhone di recente data. Il roll out sarà definitivo nel corso delle prossime settimane su tutti i device.