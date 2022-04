L’operatore telefonico virtuale Kena ha da poco presentato ufficialmente una nuova offerta di rete mobile. Si tratta di Kena 5,99 50 GB Plus ed è rivolta principalmente a tutti gli utenti che vorranno passare all’operatore richiedendo la portabilità del proprio numero. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore virtuale Kena propone la nuova promo Lena 5,99 50 GB Plus a 5,99 euro al mese

L’operatore telefonico virtuale di TIM ha da poco reso disponibile l’offerta mobile denominata Kena 5,99 50 GB Plus. Quest’ultima, come già accennato, è rivolta agli utenti che passeranno all’operatore richiedendo la portabilità del proprio numero. In particolare, sono inclusi gli utenti che provengono da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elite Mobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Welcome Italia, Wings e Withu.

Andando nello specifico, ci troviamo ancora una volta di fronte ad un’offerta davvero imperdibile. Kena 5,99 50 GB Plus include infatti ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G fi TIM con yna velocità di download fino a 60Mbps e una velocità di upload fino a 40Mbps.

Il costo mensile di questa offerta è di soli 5,99 euro e non sono previsti né costi di attivazione né costi per la scheda sim. Per attivare l’offerta si potrà chiamare il 181, si potrà utilizzare l’app ufficiale Kena, si potrà recarsi sul sito ufficiale dell’operatore oppure presso uno dei negozi fisici autorizzati.