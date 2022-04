Elon Musk, il capo miliardario di Tesla ha commentato sul crollo del prezzo delle azioni di Netflix nel trading pre-mercato mercoledì dopo che la società con sede in California ha rivelato di aver perso 200.000 abbonati tra gennaio e marzo di quest’anno.

La società prevede di perdere altri 2 milioni di abbonati entro la fine del secondo trimestre.

Musk non ha specificato quale contenuto, anche se la società è stata criticata per la programmazione ritenuta da alcuni provocatoria.

All’inizio di quest’anno è uscito “He’s Expecting“, una commedia drammatica in lingua giapponese su un uomo che rimane incinta.

Netflix ha anche pubblicato “Dear White People“, una serie originale sulle esperienze degli studenti neri con un collega della Ivy League. La serie ha suscitato scalpore a causa di ciò che alcuni dicevano fosse un ritratto razzista dei bianchi.

Colpa anche di alcune critiche

Un altro documentario pubblicato di recente, “Vikings: Valhalla“, è stato criticato per aver raffigurato in modo impreciso le donne come guerriere vichinghe.

L’anno scorso, tuttavia, Netflix è stata criticata dagli attivisti LGBTQ e dai loro sostenitori per non aver censurato lo speciale di Dave Chappelle che includeva battute e commenti sulle persone transgender.

Il calo del 26% di Netflix dopo che la campana di martedì ha cancellato circa $ 40 miliardi del suo valore di mercato azionario. Da quando ha avvertito a gennaio di una debole crescita degli abbonati, la società ha perso quasi la metà del suo valore.

È stata la prima volta in oltre 10 anni che Netflix ha riportato una diminuzione del numero di abbonati a pagamento.

La società ha affermato che l’inflazione, la guerra in Ucraina e la forte concorrenza tra i servizi di streaming stavano portando a un’erosione della sua base di clienti.

La crescita in ritardo degli abbonati ha spinto Netflix per la prima volta a dire che potrebbe offrire una versione a basso prezzo del servizio con pubblicità.