Da parte di varie compagnie ci sono stati dei rialzi sul prezzo di benzina e diesel. Molti italiani stanno aspettando un cambiamento di registro in tal senso, anche se il tutto sembra muoversi decisamente poco. Tuttavia, pare che nel fine settimana siano state IP, Q8 e Tamoil ad effettuare dei rincari di 2 centesimi sui carburanti. Per quanto riguarda le quotazioni dei prodotti in Mediterraneo, invece, non c’è nulla da segnalare, anche perché i mercati sono stati chiusi per via delle festività di Pasqua.

Prezzi benzina e aumenti: i dati odierni

Tramite il monitoraggio su rete nazionale, dopo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati all’Osservaprezzi del MiSE il 18 aprile, è emerso che il prezzo nazionale della benzina in modalità self-service va a 1,766 euro al litro. Il prezzo medio del diesel invece, sempre in modalità self, va a 1,763 euro al litro, con le compagnie tra i 1,753 e 1,774 euro al litro.

Per quanto concerne il servito, il prezzo medio della benzina praticato cala a ben 1,905 euro al litro, con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,837 e 1,994 euro al litro. Il diesel, in media, al servito va a 1,903 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,857 e 1,979 euro al litro.

Infine, il Gpl, dove i prezzi vanno da 0,847 a 0,870 euro al litro, mentre il metano è in salita: tra i 2,126 e 2,347 euro al litro.