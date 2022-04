Ci sono tanti film su Netflix emersi in quest’ultimo periodo, in particolar modo sulla piattaforma Netflix, dove la quantità di capolavori da poter visionare è davvero alta. Andiamo a vedere di seguito tre film che in questo momento stanno superando ogni aspettativa.

Dalla mia finestra

Iniziamo la carrellata di film da vedere subito su Netflix. Il primo dell’elenco è sicuramente Dalla mia finestra. Film spagnolo diretto da Marcal Forés, si basa sul romanzo omonimo della scrittrice Ariana Godoy. Il cast è composto da Julio Peña, Clara Galle e Pilar Castro.

Il film parla di Raquel, una giovane ragazza che si innamorerà del suo vicino di casa. Inizialmente, quest’ultimo non dà molta importanza alla vicina, ma dopo nascerà un sentimento. Anche se pare che le cose non siano come sembrano…

Il truffatore di Tinder

Questo è un documentario che sta avendo un grandissimo successo sulla piattaforma, tanto da diventare uno dei film più popolari di quest’anno corrente. Il protagonista della trama è Shimon Hayut, un uomo israeliano di 31 anni che seduceva le donne via web con un unico scopo: derubare loro milioni di dollari.

Hayut si fingeva inizialmente un ricco magnate dei diamanti, presentandosi come Shimon Leviev, figlio di un magnate di diamanti importantissimo. Dopo averle sedotte e quant’altro, chiedeva loro di aiutarlo ad uscire da una brutta situazione sempre legata al suo business. Alla fine di tutto, riusciva ad incassare milioni di dollari anche in pochi giorni. Il documentario si focalizza sia da evitare di cadere in queste truffe e sia di diffidare da questi nuovi tipi di social. Il tutto, ovviamente, è basato su una storia vera.

Brazen

Uno dei film Netflix più apprezzati in questo 2022 è sicuramente Brazen. Il suddetto è stato diretto da Monika Mithcell ed è uscito il 13 gennaio. È essenzialmente un giallo che fa riferimento a diversi generi cinematografici confluenti, come il poliziesco, thriller e drammatico.

La trama parla di Grace, una criminologa e scrittrice di gialli. Un giorno, ricomincia a parlare con sua sorella, con la quale non intratteneva un discorso da anni, e la invitava a recarsi nel suo appartamento. Grace arriva e trova la sorella morta insieme a vari indizi. Ciò fa le fa capire che ha aveva una doppia vita, anche se davanti l’accaduto i misteri irrisolti sono molti e Grace non ha alcuna voglia di fermarsi.