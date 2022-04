In occasione delle festività della Pasqua, TIM ha deciso di proporre una notevole promozione per tutti coloro che amano navigare in internet. L’operatore telefonico, infatti, ha deciso di raddoppiare i giga disponibili fino a 200 GB per tre mesi. Scopriamo qui di seguito i dettagli.

TIM propone per Pasqua il doppio dei giga per navigare anche fino a 200 GB

Per Pasqua c’è una bella iniziativa proposta da TIM. Come già accennato, infatti, a partire da oggi 15 aprile 2022 il noto operatore telefonico italiano ha deciso di dare la possibilità di avere il doppio dei giga previsti fino ad un massimo di 200 GB per tre mesi.

Per poter sfruttare questa iniziativa, però, gli interessati (sia nuovi che già clienti) dovranno attivare una delle offerte della serie Supergiga, tra cui Supergiga 20, SuperGiga 50 e SuperGiga 100. Dopo i tre mesi di tempo, la promozione si disattiverà in automatico.

La promo SuperGiga 20, in particolare, comprende quindi 40 GB di traffico dati per tre mesi. Supergiga 50 comprende invece 100 GB, mentre Supergiga 100 comprende ben 200 GB. Quest’ultima offerta è l’unica delle tre che include il supporto alla connettività 5G dell’operatore.

Per attivare la promozione per il doppio dei giga, basta recarsi presso un negozio fisico TIM, presso il sito ufficiale oppure chiamando il servizio clienti al 119. Vi ricordiamo che l’operatore telefonico TIM ha anche deciso di proporre ai suoi clienti di rete fissa un’offerta mobile con tutto illimitato anche in 5G, ovvero TIM Premium Famiglia. Quest’ultima include quindi minuti di chiamate, SMS e giga senza limiti ad un costo di 9,99 euro al mese.