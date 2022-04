L’operatore Vodafone Italia anche nel mese di aprile 2022 continua a proporre offerte di convergenza fisso mobile ad alcuni già clienti. Si tratta della proposta di attivazione Fibra con l’offerta denominata Internet Unlimited, proposta a meno di 20 euro al mese.

Nelle ultime ore è infatti partita una nuova campagna SMS che propone ad alcuni già clienti di rete mobile Vodafone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone Internet Unlimited Fibra a meno di 20 euro

Ecco il testo dell’SMS che l’operatore rosso sta inviando in questi giorni: “Vogliamo dirti grazie: a te che sei cliente Vodafone diamo in offerta esclusiva Internet veloce a casa a SOLI 19,90 euro al mese senza NESSUN VINCOLO! E in piu’ scopri come avere Giga illimitati sul tuo cellulare e Netflix. Hai tempo fino al 19/04: vai su https://voda.it/fp_1990 e ti contattiamo gratis per info e attivazione! In alternativa visita un negozio Vodafone“.

L’offerta di rete fissa Internet Unlimited proposta in convergenza tramite l’apposita campagna SMS al prezzo personalizzato di 19,90 euro al mese è disponibile, salvo cambiamenti, solo in caso di copertura in Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps. In questo modo, l’offerta convergente in questione comprende internet illimitato fino a 2,5 Gbps, chiamate a consumo e la Vodafone Station sempre inclusa nel prezzo. Inoltre è sempre inclusa una SIM dati Vodafone che di base offre 1 Giga in 4G al mese.

La versione base di Vodafone Internet Unlimited senza convergenza con il mobile, oltre al prezzo di 19,90 euro al mese appena descritto, può essere proposta ad altri clienti anche ad altri costi mensili personalizzati, come ad esempio 22,90 euro al mese, 24,90 euro al mese o anche 25,90 euro al mese. Per attivarla, anche senza aver ricevuto l’SMS, visitate il sito ufficiale dell’operatore.