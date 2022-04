Le app Android e iOS dell’esclusiva piattaforma di social networking solo audio ora includono un’opzione scura. A partire dal 14 aprile, coloro che accedono a Clubhouse tramite uno smartphone Android o un iPhone potranno selezionare la modalità scura, che renderà l’interfaccia utente dell’app nera.

Per abilitare questa funzione, vai semplicemente alle impostazioni e seleziona ‘Modalità scura’. Avrai due scelte da qui: potrai attivare l’opzione ‘Modalità sempre scura’ se desideri sempre l’estetica della modalità oscura, mentre quelli che di voi che preferiscono la modalità scura per alleviare l’affaticamento degli occhi di notte possono abilitare ‘Impostazioni dispositivo utente’, che fa sì che l’app passi automaticamente dalla modalità chiara a quella scura in base alle impostazioni del telefono.

Clubhouse: la versione scura è disponibile per tutti

L’aggiornamento dovrebbe aver già iniziato a essere distribuito, anche se potrebbe volerci del tempo prima che raggiunga tutti. Puoi controllare il Play Store o l’App Store del tuo telefono per vedere se è stato aggiornato o per forzarne l’aggiornamento.

Se l’aggiornamento della modalità scura ti ha convinto a provare Clubhouse, sarai sollevato di sapere che non è più un’app solo su invito. Da luglio 2021 chiunque può unirsi a Clubhouse, ma la reputazione che si è guadagnata grazie alla sua versione beta solo su invito ha portato alcuni a credere che puoi unirti solo se conosci qualcuno che è già all’interno.

Per iniziare, scarica l’app dal Play Store o dall’App Store e crea un account per iniziare ad utilizzare la piattaforma originale di social newtork basato su stanze audio.