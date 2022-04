Google ha tutto il diritto di migliorare le sue Google Apps su smartphone Android, ma non sembra essere così. L’azienda ha lavorato per migliorare l’esperienza delle app G sui dispositivi iOS e YouTube è una delle app che ne ha tratto vantaggio. L’azienda ha lavorato duramente per fornire la compatibilità Picture-in-Picture per YouTube su iOS. Dopo numerosi test, la società prevede di rilasciare l’aggiornamento nei prossimi giorni. Il vantaggio significativo di iOS di Apple è che tale funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti, inclusi i consumatori non pagati e premium.

Finora, la modalità Picture-in-Picture su iOS è stata disponibile esclusivamente per gli utenti di YouTube Premium come ‘funzione sperimentale’. Ovviamente, abbiamo presupposto che questa funzione sarebbe stata disponibile solo per i clienti di YouTube Premium su iOS. Dopotutto, solo gli utenti Premium su Android hanno accesso a questa funzione. Questo, tuttavia, non è il caso. Se desideri una funzione Picture-in-Picture su YouTube, puoi ottenerla gratuitamente su iOS. Google ha dichiarato che la funzione sarà finalmente disponibile per tutti gli utenti statunitensi.

YouTube si aggiorna con la funzionalità PiP su iOS

In risposta a un problema di un utente con la funzione sperimentale, YouTube ha annunciato domenica in un Tweet che PiP sarà disponibile in ‘pochi giorni’ per gli smartphone con iOS 15 e versioni successive. La modalità Picture-in-Picture aiuta a migliorare le prestazioni multitasking. Dopotutto, puoi facilmente continuare a guardare il video mentre usi altre applicazioni su un piccolo schermo. C’è un pulsante di scelta rapida nell’app YouTube che attiva la modalità Picture-in-Picture.

Poiché una funzionalità premium è in arrivo per gli utenti iOS, possiamo vedere un vantaggio significativo per gli utenti iPhone e iPad rispetto agli utenti Android.