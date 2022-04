La famiglia OnePlus si amplierà ulteriormente con il debutto del nuovissimo Nord 2T previsto nel corso delle prossime settimane. Il device si configura come uno smartphone dal prezzo interessante ma dotato di una scheda tecnica di assoluto livello.

A darci maggiori dettagli sulla dotazione hardware di OnePlus Nord 2T ci ha pensato il solito Yogesh Brar con un post su Twitter. I leaker ha condiviso online le principali componenti che andranno a caratterizzare il dispositivo.

Il display del device avrà una diagonale di 6.43 pollici con un notch punch hole che ospiterà la fotocamera frontale. Il pannello sarà un AMOLED e sarà dotato di una risoluzione Full-HD+. A giudicare dalle prime informazioni emerse, il pannello ricoprirà gran parte della superficie disponibile grazie a bordi estremamente stretti su tre lati. Solo il bordo inferiore sarà leggermente più spesso ma comunque in generale il device sembra comodo da impugnare ed usare.

Here's your first look at the OnePlus Nord 2T

•6.43" FHD+ AMOLED panel

•MediaTek Dimensity 1300

•50MP Triple camera setup

•32MP selfie shooter

•4,500mAh battery

•80W fast charging

•stereo speakers, Dolby audio

•Alert slider pic.twitter.com/YgDdBzXdY4

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 7, 2022