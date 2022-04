In passato, gli utenti sono stati in grado di creare routine dell’Assistente Google utilizzando il trigger ‘Quando parlo con il mio assistente’, che si trova nel menu Starter. Uno svantaggio di questo approccio era che, nell’interesse dell’uso del linguaggio naturale, le etichette potevano diventare ingombranti. Da sabato, sembra che Google abbia apportato alcuni miglioramenti alla procedura per renderla più user-friendly e pratica, inclusa la possibilità per gli utenti di dare alle routine qualsiasi nome preferiscano.

Secondo una discussione su Reddit citata da 9to5Mac, gli utenti hanno notato che è stata aggiunta una funzione di modifica, secondo Google. Aprine uno e ora puoi chiamare la routine come preferisci semplicemente premendo sul simbolo della matita, indipendentemente dalla frase di apertura. Gli utenti di Reddit hanno notato che la parte più evidente di questa modifica è che non è più necessario fornire agli inizi basati sul tempo un linguaggio di tag speciale: puoi semplicemente impostare un trigger ‘Quando è il momento’ e chiamarlo come vuoi.

A proposito di tempo, questo cambiamento arriva sulla scia di un’altra utile opzione che ti consente di mettere a punto le routine dell’assistente con ancora meno attese; opzioni aggiuntive sono ancora in fase di implementazione per tutti gli utenti e ci sono ancora restrizioni quando si tratta di impostazioni predefinite di Google Assistant, proprio come ci sono con i controlli di temporizzazione più dettagliati. Gli utenti non sono ancora in grado di personalizzare i nomi delle routine preconfigurate come andare a dormire, andare a casa e andare al lavoro. L’aggiunta della modifica di routine in Google Assistant, d’altra parte, è una mossa positiva, in quanto offre agli utenti flessibilità e controllo significativamente maggiori.