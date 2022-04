L’attesa è giunta quasi al termine: tra soli pochi giorni Vivo annuncerà al pubblico il suo primo smartphone pieghevole. L’11 aprile, infatti, avrà luogo l’evento di presentazione del Vivo X Fold, uno dei dispositivi più attesi degli ultimi giorni.

In rete si è parlato molto del nuovo flessibile in arrivo e alcune caratteristiche sono state svelate con largo anticipo. L’emergere del dispositivo su Geekbench dà conferma a quanto trapelato permettendoci di conoscere buona parte delle caratteristiche dello smartphone ancor prima della presentazione ufficiale. Inoltre, alcune voci si sono espresse in merito a quello che sarà il suo costo.

Vivo X Fold: specifiche tecniche, design e costo di lancio!

La prima informazione confermata nelle ultime ore dall’emergere del Vivo X Fold nel database Geekbench è la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il sistema operativo invece sarà Android 12.

Vivo X Fold avrà un display interno da 8 pollici con risoluzione Quad HD e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz mentre il display esterno sarà da 6,53 pollici e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il modulo fotografico sarà dotato di un sensore da 50 megapixel che garantirà un’ottima qualità fotografica.

Il costo del dispositivo non lascerà indifferente gli utenti. Vivo potrebbe lanciare il suo smartphone a un prezzo abbastanza elevato, che potrebbe ammontare a circa 1500,00 euro. La versione con 12 GB di RAM e 256 GB potrebbe addirittura necessitare di una spesa di circa 1800,00 euro.

Le caratteristiche dello smartphone si dimostrano abbastanza adeguate a quello che si presume sarà il costo di lancio. Vivo potrebbe sfoggiare un dispositivo sofisticato che potrebbe sfidare senza alcuna difficoltà gli smartphone pieghevoli più apprezzati degli ultimi mesi.