Iliad si impegna ancora con grande costanza nel campo della telefonia mobile. Il provider francese nel corso di queste settimane ha rimesso a listino una delle sue ricaricabili miglior di sempre, la Giga 150. I clienti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione consumi senza limiti ad un prezzo davvero competitivo.

Iliad, la tariffa con 150 Giga ed il 5G a costo zero

Nel dettaglio, gli abbonati che decidono di attivare la Giga 150 avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in rete. Previsto un costo mensile pari a 9,99 euro ogni mese. Nel momento dell’attivazione i clienti dovranno aggiungere solo un costo una tantum dal valore di 10 euro.

I vantaggi legati a questa promozione sono anche maggiori rispetto ai costi e alle soglie di consumo. Gli abbonati che scelgono la Giga 150, infatti, avranno anche accesso alla tecnologia 5G. Il servizio della navigazione internet di ultima generazione sarà disponibile completamente a costo zero.

Ancora in queste settimane, quindi, Iliad conferma la sua strategia commerciale alternativa rispetto a quella proposta da TIM e Vodafone. In controtendenza rispetto agli altri operatori, il gestore francese non chiede alcun costo extra per navigare in internet con le velocità massime del 5G.

Già nelle precedenti settimane, il 5G di Iliad è arrivato in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.