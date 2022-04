Ormai tutto il mondo è concentrato sul nuovo iPhone 14 che Apple andrà a presentare l’anno prossimo. Il modello Pro quasi sicuramente immagini ancora più dettagliate dell’attuale.

Oggi vogliamo infatti parlarvi di alcune indiscrezioni che riguardano la fotocamera principale del modello Pro, che secondo i rumors sarà molto più grande di quella presente sull’attuale modello. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 14 Pro: la fotocamera principale sarà molto più grande di quella attuale

In linea con le tante indiscrezioni arrivate da autorevoli fonti in questi ultimi mesi, il leaker “Fishing 8” ha riportato in un post sul social network cinese Weibo alcune informazioni relative alla fotocamera grandangolare di cui sarà dotato l’iPhone di prossima generazione. Il sensore, probabilmente realizzato da Sony, sarà da 48 MP con pixel da 1,22μm, circa 0,68 μm in meno rispetto al sensore utilizzato su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Nonostante il cambiamento delle dimensioni dei pixel, il sensore dovrebbe comunque essere dotato del sistema Dual Pixel Auto Focus (DPAF), quello che Apple chiama “Focus Pixels”, oltre alla possibilità di registrare video HDR in formato 16:9 fino a un bitrate di 60 fps fino a una risoluzione massima 8K. Il sensore in se dovrebbe essere da 1/1,3 pollici, circa il 21,2% più grande di quello attuale da 1/1,65 pollici. Dimensioni maggiori comportano anche un obiettivo più grande in modo da catturare più luce.

Il lato negativo è rappresentato da una maggiore rumorosità nelle immagini catturate in condizioni di scarsa illuminazione ma è ipotizzabile che Apple abbia pensato a qualcosa per limitare questa possibilità. Queste maggiori dimensioni, inoltre, dovrebbero anche comportare un aumento delle dimensioni dell’isola che ospita tutto il comparto fotografico posteriore. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, non ci resta che attendere per conferme o smentite.