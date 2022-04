Vodafone risponde a tutti gli altri operatori della telefonia mobile nel corso di questa stagione primaverile. I clienti che decidono di attivare una ricaricabile con il gestore inglese potranno scegliere tra un ricco pacchetto di proposte alternative alle tariffe di TIM, WindTre e Iliad. Tra queste proposte spicca la Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga

I clienti che optano per la Special 70 Giga avranno accesso ad un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 70 Giga per navigare in internet. Il costo della ricaricabile Special 70 Giga è di soli 7,99 euro. Gli abbonati che attivano una nuova ricaricabile dovranno aggiungere solo una quota una tantum dal valore di 10 euro in sede di attivazione per ricevere la SIM.

In linea con le ultime offerte di Vodafone, anche con la Special 70 Giga gli abbonati riceveranno una garanzia del tutto inedita nel recente passato. Gli utenti potranno infatti beneficiare di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM, pertanto, il gestore inglese si impegna a non effettuare rimodulazioni sui costi della promozione.

Tutti coloro che sono interessati a questa promozione possono proseguire con l’attivazione presso uno degli store ufficiali di Vodafone in Italia. Anche in questa circostanza, come per altre tariffe low cost, resta necessaria la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Per completare la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.