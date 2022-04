Poco dopo il lancio del nuovo Motorola Moto Edge 30 Pro, che abbiamo avuto modo di conoscere qualche giorno fa, si inizia a pensare alla versione standard che sta preparando il colosso.

Stiamo parlando ovviamente di Moto Edge 30 che, grazie al leaker Yogesh Brar sono emersi interessanti dettagli su cosa potrebbe riservarci la scheda tecnica, perfetta per un medio gamma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto Edge 30 ha la scheda tecnica di un perfetto medio gamma

Il nuovo Motorola Moto Edge 30 dovrebbe montare uno schermo da 6,55″ FHD+ POLED, refresh rate a 144Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ con 6/8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno. Sul retro troviamo un modulo fotografico formato da tre sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale, 50 megapixel il grandangolo ed infine di 2 megapixel quello di profondità.

La fotocamera anteriore è invece formata da un sensore da 32 megapixel, non male per essere considerato un medio gamma insomma. La batteria è da 4.000 mAh con ricarica rapida a 30 W e il sistema operativo pre installato è un Android 12 con My UX.

Al momento Motorola non ha ancora annunciato la data di lancio ufficiale prevista per moto Edge 30. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questo aspetto e quando sapremo se il dispositivo arriverà anche nel nostro mercato.