Fastweb ha da poco reso disponibile un’importante opportunità per tutti i suoi clienti di rete fissa. A partire da settembre, infatti, questi ultimi potranno usufruire di ben 150 GB di traffico dati per navigare con la promo Fastweb Mobile.

Con Fastweb Mobile fino a 150 GB per tutti i clienti di rete fissa

Qualche tempo fa l’operatore telefonico Fastweb aveva lanciato ufficialmente la promo denominata Fastweb Mobile, che include 90 GB di traffico dati. Tuttavia, come già accennato, a partire da settembre questa offerta offrirà ben 150 GB di traffico dati al mese per navigare.

Questo sarà reso possibile a tutti i clienti dell’operatore che hanno attiva un’offerta di rete fissa. In questo modo, quindi, potranno avere attiva l’offerta telefonica Fastweb Mobile con 150 GB di traffico dati (anche con connettività di quinta generazione), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti, sempre ad un prezzo di 7,94 euro al mese. Per visionare tutti i dettagli relativi a questa iniziativa, basterà collegarsi alla propria area personale o direttamente tramite l’applicazione ufficiale MyFastweb.

Vi ricordiamo infine che, non molto tempo fa, l’operatore telefonico ha lanciato una nuova offerta convergente. Si tratta della promo denominata Fastweb Mobile Light. Quest’ultima è attivabile da tutti gli utenti con già attiva una delle offerte di rete fissa dell’operatore, come Fastweb Casa e Fastweb Casa Light. In particolare, con la promo in questione gli utenti avranno a disposizione 50 GB di traffico dati, minuti senza limiti e 100 SMS verso tutti, il tutto ad un costo mensile di soli 4,95 euro.