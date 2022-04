Recentemente, oppo ha lanciato la ColorOS 12 stabile basata su Android 12 sulla gamma Reno 5 e Reno 6. Ora la società ha appena condiviso una nuova tabella di marcia che descrive in dettaglio la roadmap della ColorOS 12 su Titti i dispositivi disponibili per l’aggiornamento.

Lista telefoni che saranno aggiornati

Oppo annuncia oggi al ColorOS 12 Q2, 2022 upgrade plan, l’ultima versione della sua personalizzazione Android, basata su Android 12. Vediamo quindi subito quali sono le novità principali, e poi quando e quali smartphone riceveranno l’aggiornamento questo mese.

Per quanto riguarda l’inclusività, il produttore offre una nuova funzione: una migliore visione dei colori. Questo propone di regolare i toni “in base alla propria visione per beneficiare degli effetti di visualizzazione più confortevoli”. È così possibile modificare lo schermo in tonalità di grigio, oppure applicare un particolare filtro colore. Per le persone daltoniche, questo può tornare utile.

Oppo si impegna anche a offrire traduzioni migliori. Il francese non sembra davvero preoccupato, ma, per ammissione dello stesso marchio, alcune lingue in tutto il mondo hanno sofferto di approssimazioni su ColorOS.

SMARTPHONE COMPATIBILI CON COLOROS

Di seguito elenchiamo gli smartphone compatibili con l’aggiornamento ColorOS 12, ordinati per date di implementazione (dalla prima alla più recente). Si noti che queste informazioni sono valide per i mercati dell’Europa occidentale.

DA DICEMBRE 2021

Oppo Trova X3 Pro

DAL PRIMO SEMESTRE 2022:

Oppo Trova X3 Lite

Oppo Trova X3 Neo

Oppo Trova X2 Pro

Oppo Trova X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Oppo Trova X2

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6

Oppo Reno 4 Pro

Oppo Reno 4

Oppo Reno 4Z

Zoom Oppo Reno 10x

Oppo A94

Oppo A74 5G

Oppo A73

DAL SECONDO SEMESTRE 2022:

Oppo A74 4G

Oppo A54

Oppo A53

Oppo A53

Oppo A16

SMARTPHONE ONEPLUS

Ricorda che la piattaforma ColorOS si fonderà con OxygenOS per rimuovere l’interfaccia di OnePlus. Ciò non ha fermato la versione beta di OxygenOS 12, ma sarà l’ultimo importante aggiornamento di questa esperienza software. Nel 2022, gli smartphone OnePlus incorporeranno una nuova interfaccia.