Purtroppo capita spesso che gli utenti cadano nelle trappole preparate ad hoc dai vari truffatori in rete. Uno dei metodi utilizzati maggiormente da questi ultimi è l’invio di falsi SMS apparentemente provenienti da aziende note e rinomate ma che in realtà nascondono una vera e propria truffa. In questi ultimi giorni, in particolare, sono arrivate diverse segnalazioni di alcuni falsi SMS apparentemente proveniente dal Gruppo ISP.

Gruppo Intesa San Paolo: attenzione alla nuova truffa tramite falsi SMS

In questi ultimi giorni i clienti e il Gruppo Intesa San Paolo sono stati presi di mira dai truffatori. Come già accennato, infatti, sono arrivate numerose segnalazioni di alcuni falsi SMS apparentemente provenienti da questa azienda.

Con questi SMS i truffatori hanno cercato di attirare l’attenzione dei malcapitati parlando di un presunto accesso anomalo al proprio conto online. Ecco qui di seguito il testo del messaggio: “ATTENZIONE! Un dispositivo non riconosciuto risulta collegato al suo conto Online. Se disconosce tale accesso segua la procedura al link”.

Inutile dire che questo SMS non lo sta inviando il Gruppo Intesa San Paolo ma alcuni truffatori davvero esperti. Oltre a questo, è stato segnalato che questi SMS li stanno ricevendo anche persone che non sono clienti di questa azienda. Bisogna quindi prestare la massima attenzione in questi casi se si dovesse ricevere questa tipologia di messaggi e soprattutto non bisogna mai e poi mai aprire i link presenti in questi messaggi. Attraverso questi ultimi, infatti, i truffatori possono impossessarsi dei dati personali degli utenti e non solo.