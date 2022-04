Il team di sviluppatori del social network Instagram è continuamente al lavoro per migliorare questo popolarissimo social, introducendo piccole modifiche e nuove funzionalità.

Una delle ultime novità studiate è rappresentata da un ulteriore modo per rispondere ai messaggi diretti. Alcune delle altre novità però, non arriveranno in Europa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram ha pronte diverse novità, anche se non tutte arriveranno in Europa

Gli utenti, avranno la possibilità di rispondere rapidamente a un messaggio Direct dal loro feed, senza la necessità di entrare nella loro casella di posta e alla base dell’introduzione di questa nuova funzione vi è il desiderio da parte del team di sviluppatori di rafforzare le potenzialità della piattaforma per quanto riguarda l’aspetto della messaggistica.

Gli sviluppatori di Instagram hanno anche altre interessanti novità in arrivo per gli utenti di questo popolare social network, come un nuovo menu accessibile dal feed principale con una pressione prolungata del tasto di condivisione che consentirà di ricondividere rapidamente un post con quattro amici e le anteprime delle canzoni della durata di 30 secondi, ciò grazie all’integrazione con i servizi streaming di Apple e Amazon, ai quali si aggiungerà presto pure Spotify.

Ed ancora, tra le novità in arrivo vi sono anche una riga in alto nella casella di posta per mostrare quali dei propri contatti sono attualmente online (vengono mostrate le relative immagini del profilo), la possibilità di creare sondaggi e una comoda scorciatoia per inviare messaggi silenziosamente senza generare notifiche per i propri contatti. Queste nuove funzioni sono già in fase di rilascio e dovrebbero essere abilitate a livello globale nel giro di poche ore. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni per quanto riguarda noi utenti europei: a causa della normativa comunitaria, infatti, funzionalità come @silent, i sondaggi e la visualizzazione degli utenti online non potranno essere implementati.