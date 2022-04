QNAP ha recentemente presentato il nuovo QNAP TS-233, NAS a 2 baie adatto per la casa e l’uffico. Grazie al design elegante e alle ventole silenziose, il TS-233 è la soluzione ideale per l’archiviazione, il backup, ma anche la condivisione multimediale e di file.

All’interno del TS-233 troviamo un processore ARM Cortex® A55 quad-core con memoria da 2GB integrata. Il modello può essere sfruttato con un SSD SATA 6Gb/s da 3,5”, con supporto ad AES-NI, l’accelerazione della crittografica per un backup ad alta velocità. Inoltre, grazie alla presenza del processore NPU (Neural network Processing Unit) integrato, il TS-233 è riuscito anche a migliorare le prestazioni QNAP AI Core, il motore per il riconoscimento delle immagini, gestito direttamente dall’intelligenza artificiale.

QNAP TS-233: specifiche tecniche

Modello : Tower a 2 bay

: Tower a 2 bay Processore: ARM Cortex A55 quad-core (fino a 2,0GHz).

ARM Cortex A55 quad-core (fino a 2,0GHz). Hard disk : HDD/SSD SATA 6GBps da 3,5/2,5 pollici hot-swap.

: HDD/SSD SATA 6GBps da 3,5/2,5 pollici hot-swap. Connettività: 1 porta USB 3.2 Gen1, 2 porte USB 2.0 e 1 porta RJ45 Gigabit.

1 porta USB 3.2 Gen1, 2 porte USB 2.0 e Gigabit. 1 Ventola da 8 centimetri, per la rumorosità al minimo.

Il sistema operativo è il nuovo QTS 5.0, completamente rivisto ed in grado di supportare specifiche ambientazioni utilissime per l’ambiente domestico e le piccole realtà lavorative, come: File Station (per un rapido accesso ai file), Hybrid Backup Sync (per l’esecuzione veloce di un backup sul cloud o un altro NAS), ma anche Qsync (per la condivisione di file tra più utenti), Video Station, Music Station e QuMagie.

Il prodotto risulta essere già in vendita, acquistabile ad esempio su Amazon, o presso i principali rivenditori di elettronica, ad un prezzo di partenza di circa 228 euro (hard disk non inclusi).