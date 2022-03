Banche e phishing: la pratica che mette in campo la truffa, svuotati migliaia di conti

Non è la prima volta che capita: le banche sono purtroppo il bersaglio dei truffatori, i quali questa volta avrebbero inviato un nuovo messaggio.

Indipendentemente dall’istituto di credito al quale si riferiscono, questi testi portano le persone a caderci e a concedere le loro credenziali di accesso.

Banche e truffe: dovete stare molto attenti a quello che accade con i messaggi che trovate in posta elettronica

Questo è un esempio di messaggio che potreste trovare improvvisamente all’interno della vostra casella di posta elettronica. No, non sono le banche ad inviare i messaggi del genere, per cui evitarti anche solo di aprirli e ancor di più di cliccare sui link alla fine dei testi.

Gentile cliente della banca,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto bancario.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI home banking