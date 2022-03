Il centro nevralgico dell’ecosistema Instagram è sicuramente il Feed, ove convergono una pletora di contenuti provenienti dai contatti seguiti e dalle pagine cui siamo iscritti. Foto, video ed annunci si susseguono a ritmo incessante aggiornandosi di continuo. A ragione di ciò la direzione Meta conta di offrire nuovi strumenti ottimizzati per organizzare e personalizzare l’esperienza di questa sezione dell’app.

In linea con le nuove esigenze lo sviluppatore sta per perseguire l’obiettivo di offrire agli utenti due nuovi strumenti chiamati Preferiti e Seguiti che giungono dopo un’attenta fase di test iniziata a Gennaio e concretizzatasi solo adesso. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Instagram Feed: Preferiti e Seguiti stanno per arrivare

Avrete certamente capito che stiamo parlando di nuovi filtri attivi per l’ecosistema di contenuti da proporre a noi utenti. Per accedervi basta cliccare sul logo in alto a sinistra e selezionare poi l’opzione desiderata. Ma non si tratta soltanto di questo. Stando alle prime informazioni, infatti, entrambe consentiranno di definire un elenco di contenuti visibili in ordine cronologico. Una promessa fatta da Instagram a fine 2021 ed ora mantenuta.

Secegliendo la sezione Seguiti troveremo un feed Instagram popolato dai post degli utenti che seguiamo. La modalità Preferiti, invece, garantirà la visualizzazione dei post dai profili che sono stati aggiunti all’apposita lista dedicata che ospita un massimo di 50 utenti. Costituisce quindi un’opzione per la visualizzazione prioritaria dei contenuti per creator ed amicizie speciali che ci seguono. Un’interessante funzione di scrematura.

L’azione del sistema Preferiti non escluderà la visualizzazione dei medesimi contenuti dal feed principale. Servirà quindi per avere un focucs particolareggiato sui contenuti a noi più consoni. Per creare la lista dei Preferiti basterà portarsi nelle Impostazioni dell’App.