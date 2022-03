Correte in negozio, da Esselunga è stata attivata una campagna promozionale con la quale riuscire ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, a prezzi veramente ridicoli, almeno rispetto al listino del periodo corrente. I modelli in promozione sono assolutamente interessanti, e vanno a toccare svariate categorie merceologiche.

I prodotti più in voga sono al solito gli smartphone, commercializzati nelle loro varianti no brand, con alle spalle la garanzia di 24 mesi che copre tutti gli eventuali difetti di fabbrica. Se volete acquistare, tuttavia, è bene ricordare che sarà sempre necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, le scorte, dati alla mano, non dovrebbero essere minimamente limitate.

Esselunga: le occasioni che nessuno si aspettava

Il volantino non affonda le proprie radici nel mondo della telefonia mobile, se non per la presenza di un accessorio assolutamente interessante. Stiamo parlando delle Samsung Galaxy Buds Live, piccole cuffiette true wireless ad alte prestazioni, con le quali è possibile effettivamente accedere ad una qualità audio superiore alle aspettative, pagandole solamente 95,40 euro.

L’altra promozione, invece, è legata più che altro al Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno da 2,5 pollici, con connettività USB 3.0, dalle prestazioni soddisfacenti, e sopratutto dal prezzo finale di soli 39 euro. Entrambi i prodotti possono essere acquistati in esclusiva nei punti vendita fisici, ricordando comunque che le scorte potrebbero effettivamente terminare prima del previsto. Se volete scoprire il tutto da più vicino, dovete collegarvi al sito ufficiale.