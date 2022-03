Un nuovo brevetto depositato da Apple descrive un dispositivo molto particolare che mira a rimpiazzare l’utilizzo degli auricolari. Il colosso di Cupertino mirerebbe, infatti, a sostituire i tipici AirPods tramite l’impiego di un nuovo accessorio da indossare in grado di riprodurre i suoni e indirizzarli direttamente all’orecchio dell’utente.

Addio AirPods, Apple pensa a un nuovo accessorio da indossare!

Il dispositivo pensato da Apple sembra porsi l’obiettivo di rimpiazzare l’utilizzo degli auricolari. Il colosso di Cupertino descrive, infatti, un accessorio da indossare applicandolo in diversi punti della maglietta per far sì che l’audio riprodotto possa arrivare direttamente all’orecchio. A differenza degli AirPods, l’accessorio Apple consentirebbe di ascoltare i suoni riprodotti senza l’ingombro degli auricolari. L’azienda fa riferimento alle pecche di questi ultimi che, per via della loro costituzione fisica, rappresentano un ostacolo nella percezione dei suoni circostanti vietando, inoltre, una sana comunicazione con le persone che ci circondano.

L’accessorio brevettato, inoltre, sarebbe dotato di sensori che lo renderebbero in grado di eseguire numerose funzionalità, buona parte delle quali legate al monitoraggio dello stato di salute dell’utente che lo indossa. Apple afferma che potrebbe trattarsi di un dispositivo capace di monitorare l’attività fisica svolta e di effettuare un elettrocardiogramma in pochi istanti; in più, sarebbe possibile ottenere informazioni sulle proprie condizioni di salute tramite la misurazione della frequenza cardiaca, ma non solo.

Apple non si è ancora espressa riguardo l’effettivo sviluppo dell’accessorio ma tra qualche anno potremmo davvero assistere al declino degli auricolari in favore di novità davvero rivoluzionarie come quella appena brevettata.