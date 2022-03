Dopo aver conosciuto ufficialmente OnePlus 10 Pro per il mercato cinese, è finalmente ora di vedere il top di gamma casa OnePlus anche a livello internazionale ed europeo.

Il colosso, attraverso un tweet ha appena annunciato la data di presentazione ufficiale di OnePlus 10 Pro Global. La data fissata è tra meno di una settimana, il prossimo 31 marzo 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 10 Pro Global: lancio fissato per il 31 marzo 2022

L’azienda stessa ha riferito che le specifiche tecniche non cambieranno rispetto a quelle viste durante il lancio cinese dello scorso 11 gennaio 2022. Il dispositivo monterà infatti uno schermo da 6,7” QHD+ (1.440 x 3.216 pixel) AMOLED, LTPO 2.0 (1-120Hz refresh rate), 1300 nit di luminosità di picco, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 con 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Sul retro saranno disposti tre sensori fotografici rispettivamente da 48 megapixel il principale, 50 megapixel il grandangolo ed infine da 8 megapixel lo zoom 3.3x. La fotocamera anteriore sarà invece composta da un sensore fotografico da 32 megapixel. Dal lato connettività non mancheranno il supporto per le Dual SIM nano, 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + GLONASS, USB-C.

La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica rapida a 80 Watt, ricarica rapida wireless a 50 Watt, reverse wireless charging ed il sistema operativo pre installato non potrà che essere Android 12 con OxygenOS. OnePlus 10 Pro vanta anche un lettore di impronte digitali sotto al display, due speaker con supporto Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore. Come sempre insomma, la scheda tecnica è di altissimo profilo. Che dire, non vediamo l’ora!.