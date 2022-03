L’operatore Vodafone Italia ha di recente aggiunto due smartphone della serie Xiaomi 12 nel listino di smartphone acquistabili con piccole rate mensili, disponibili quindi alla rateizzazione, anche con finanziamento.

Per acquistare questi nuovi smartphone con Vodafone, come al solito sarà necessario abbinare alcune offerte di rete mobile. In genere è richiesto il pagamento di 24 rate mensili, un anticipo e un eventuale corrispettivo di recesso anticipato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 a piccole rate mensili con Vodafone

Iniziamo con Xiaomi 12 in versione 8/256 GB, solitamente disponibile a 899.90 euro, l’operatore ora lo propone con un anticipo di 99.99 euro e 24 rate di 20.99 euro al mese con le offerte Infinito Black Edition, 21.99 euro al mese con Infinito, 22.99 euro con 100 GB Red Max, 23.99 euro con Vodafone 50GB Red Pro, Shake, Fun, Vodafone Facile, Junior, Family+ New e Vodafone Family Plan ed infine a 24.99 euro al mese con C’All, Vodafone Special e gli altri clienti ricaricabili.

Riguardo invece a Xiaomi 12 Pro in versione 12/256 normalmente disponibile a 1199.90 euro, è proposto con un anticipo di 99.99 euro e 30.99 euro al mese con Infinito Black Edition, 31.99 euro con Infinito, 32.99 euro al mese con 100 GB Red Max, 33.99 euro al mese con Vodafone 50GB Red Pro, Shake, Fun, Vodafone Facile, Junior, Family+ New e Vodafone Family Plan ed infine a 34.99 euro al mese con C’All, Vodafone Special e gli altri clienti ricaricabili.

Per alcuni già clienti ricaricabili bisogna inoltre considerare una maggiorazione di 10 euro sul contributo iniziale. In aggiunta alla rateizzazione standard, nei rivenditori Vodafone convenzionati esiste pure il finanziamento Compass con la modalità Flexy Pay.