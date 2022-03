OnePlus nelle prossime settimane emulerà la sua azienda madre, Oppo, ampliando la gamma di prodotti sul mercato. Alcuni leaks recenti mostrano che entro la fine di settembre arriveranno sei dispositivi e saranno un mix di telefoni di fascia media – ma non solo. La fonte principale è il leaker Yogesh Brar con l’aiuto di 91Mobiles (tramite GSMArena).

Brar afferma che ci sarà un annuncio riguardante l’arrivo di OnePlus 10 Pro entro la fine di marzo. La notizia non ci sorprende poiché la società ha già affermato che rilascerà il dispositivo in tutti i mercati a livello globale quanto prima. Ad aprile ci saranno le prime novità per il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite. Sarà seguito dal Nord 2T alla fine del mese o all’inizio di maggio.

OnePlus: nuovi leaks mostrano l’imminente arrivo di almeno sei nuovi dispositivi

OnePlus 10R, invece, arriverà a maggio. Nord 3 a luglio e il 10 Ultra prima della fine di settembre. È interessante notare che Brar si riferisce a questi ultimi dispositivi rispettivamente come Nord Pro e 10 Pro Plus. Non è chiaro se stia suggerendo che questi potrebbero essere i nomi ufficiali. Per alcuni modelli, come nel caso della variante 9R, il rilascio avverrà solo in mercati circoscritti, in particolare in India.

La stessa fonte ha anche recentemente suggerito che la società potrebbe introdurre uno smartwatch con marchio Nord come alternativa economica al OnePlus Watch. Si pensa anche che l’azienda stia lavorando alla realizzazione di auricolari economici per la linea OnePlus Nord. Una cosa è certa: possiamo aspettarci molti annunci nei prossimi mesi.