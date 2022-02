OnePlus 10 Pro ha debuttato a gennaio, ma questa volta senza la variante base. Secondo alcune indiscrezioni, quest’anno l’azienda non rilascerà OnePlus 10, ma piuttosto OnePlus 10 Ultra, che sarà un fiore all’occhiello a tutti gli effetti. Non molto tempo fa, un brevetto per smartphone simile a OnePlus 10 Pro è emerso su Internet.

È possibile che questo sia l’aspetto di OnePlus 10 Ultra. LetsGoDigital, in collaborazione con il grafico Jermaine Smith, noto anche con il soprannome di Concept Creator, ha generato rendering di alta qualità basati sulla documentazione del brevetto. Il pannello frontale è identico a quello di OnePlus 10 Pro, con cornici basse e bordi leggermente smussati, oltre a un foro rotondo per una fotocamera selfie.

OnePlus 10 Ultra potrebbe essere dotato dello Snapdragon 8 Gen 1

Il design della fotocamera principale è simile a quello dell’edizione Pro, ma OnePlus 10 Ultra ha ottenuto un periscopio con uno zoom ottico 5x come terzo modulo. Le restanti due fotocamere dovrebbero essere le stesse di OnePlus 10 Pro: una ultra-grandangolare da 50 MP e una grandangolare da 48 MP. OnePlus 10 Ultra sarà dotato di uno schermo AMOLED QuadHD+ a 120 Hz, una piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 5.000 mAh e una ricarica rapida via cavo da 80 W.

Secondo le prime informazioni, OnePlus lancerà lo smartphone di fascia media OnePlus Nord 2 CE, noto anche come nome in codice Ivan, il prossimo 11 febbraio. Le immagini dell’articolo sono già apparse su internet. Secondo le fonti, OnePlus Nord 2 CE sarà un clone 5G dell’Oppo A96, che ha debuttato a gennaio. Data la fusione di OnePlus e Oppo l’anno scorso, questo è abbastanza naturale.

Il design del OnePlus Nord 2 CE cambierà leggermente rispetto a quello della variante Oppo, così come l’hardware. Quindi, se l’Oppo A96 5G è alimentato dal SoC Snapdragon 695 5G, il Nord 2 CE è alimentato dalla piattaforma MediaTek Dimensity 900. Il modello OnePlus è inoltre dotato di una propria fotocamera, che contiene sensori con risoluzioni di 64, 8 e 2 megapixel. Lo schermo AMOLED da 6,43 pollici del OnePlus Nord 2 CE sfoggia una risoluzione Full HD+ e un frame rate di 90 Hz.