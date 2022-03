Il ruolo di Facebook è divenuto sempre meno centrale a fronte di quelli che sono stati gli ultimi dati di utilizzo a livello globale. Nonostante questo il social network made by Meta continua ad essere soluzione preferita per mantenere i contatti ed aggiornarsi con le ultime notizie.

Nei primi giorni del mese diversi utenti della piattaforma sono rimasti disarmati di fronte all’evidenza di un account bloccato per oscuri motivi. Adesso sappiamo perché è successo e potrebbe continuare a succedere nel corso dei prossimi giorni. Ecco dove sta il problema.

Problema account Facebook Bloccato

Molte le segnalazioni per il messaggio apparso nel momento in cui si è provato ad avere accesso al proprio profilo. Nello specifico si parla di “Il tuo account richiede una sicurezza avanzata da Facebook Protect”. Si suggeriva quindi di attivare il nuovo sistema di protezione previsto dall’azienda allo scopo di continuare la navigazione in sicurezza e nel rispetto dei nuovi termini di utilizzo. Fin qui niente di strano.

La stranezza si è palesata nel momento in cui si è attuato indirettamente il blocco profilo per estrema negligenza degli utenti che hanno bypassato l’indicazione diffusa dalla compagnia di Menlo Park. Non si trattava di spam, come molti hanno creduto, e per tale ragione si è verificato il down dei servizi per mancata osservanza dell’informativa ed attivazione delle contromisure previste.

Sembra che adesso le soluzioni per il recupero dell’accesso non funzionino. La società non sa come rimediare per utenti che si trovano in un limbo pervaso da costanti lamentele. Nonostante vi siano tutti i dati non si riesce a recuperare l’account. Una vicenda che non mancherà di tornare sulle nostre prime pagine dopo una prima incursione mediativa palesatasi su The Verge.