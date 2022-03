È arrivata una nuova ghiotta opportunità in casa TIM. A partire dalla giornata del 21 marzo 2022, infatti, con il programma fedeltà di TIM Party sarà possibile partecipare ad un concorso con cui vincere uno degli ultimi smartphone a marchio Samsung, ovvero il Samsung Galaxy S22. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Con TIM Party è possibile vincere il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S22

Il noto operatore telefonico TIM ha da poco lanciato l’ottava edizione di “Gioca con TIM Party e puoi vincere uno smartphone”. Come già accennato, a partire dal 21 marzo 2022 sarà infatti possibile partecipare ad un concorso con il quale si potrà vincere l’ultimo top di gamma di Samsung, il Samsung Galaxy S22.

Potranno partecipare a questa nuova iniziativa tutti i clienti dell’operatore, sia per quanto riguarda la telefonia mobile sia per quanto riguarda la telefonia di rete fissa. Oltre a questo, per partecipare è richiesto di essere maggiorenni e di essere residenti in Italia.

Ma cosa bisogna fare per poter partecipare al concorso? Semplice, basterà effettuare il login a TIM Party, recarsi nella sezione dedicata e cliccare sul tasto Partecipa.

Si tratta di un’ottima opportunità per poter vincere il nuovo Samsung Galaxy S22. Vi ricordiamo che si tratta di uno smartphone all’avanguardia dotato delle migliori tecnologie. Vi riassumiamo qui di seguito le caratteristiche principali.