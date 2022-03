Per questo mese l’operatore telefonico TIM ha deciso di aggiornare il suo catalogo di offerte. In particolare, l’operatore sta proponendo due nuove offerte di rete mobile con ben 70 GB e 100 GB di traffico dati a meno di 10 euro al mese. Vediamo qui di seguito di quali offerte si tratta.

TIM propone due nuove offerte mobile con 70 GB e 100 GB di traffico dati ogni mese

Per il mese di marzo tutti gli utenti che passeranno a TIM potranno attivare una delle due nuove offerte di rete mobile. L’operatore telefonico, in particolare, sta proponendo fino a fine mese le offerte denominata TIM Supreme New e TIM Special LE. Si tratta di due offerte molto convenienti e che offrono un grande quantitativo di traffico dati per navigare a basso costo.

TIM Supreme New, in particolare, comprende ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati. Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese e il costo di attivazione è offerto gratuitamente.

TIM Special LE, invece, comprende ogni mese ben 100 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e sempre SMS illimitati verso tutti. In questo caso il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese.

Vi è poi un’ultima nuova offerta denominata TIM Super LE. Quest’ultima comprende sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti e 100 GB a 9,99 euro al mese. Tutte queste offerte sono attivabili da tutti gli utenti che effettueranno la portabilità da specifici operatori telefonici. Tra questi, sono compresi ad esempio Iliad e Fastweb.