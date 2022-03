È sempre frustrante vedere una funzione colpire un’app iOS prima che raggiunga lo stesso servizio su Android. WhatsApp è uno dei modi più popolari per comunicare in tutto il mondo, ma spesso gli utenti iPhone avranno accesso a nuovi strumenti molto prima che chiunque utilizzi un Pixel 6 o un Galaxy S22.

Per fortuna, queste funzionalità alla fine arrivano sempre su Android e, con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp, un lettore di note vocali globale tanto atteso è quasi arrivato.

Messaggi vocali in background di WhatsApp

Questo strumento consentirà agli utenti di continuare ad ascoltare i propri promemoria vocali mentre leggono qualsiasi altra conversazione sul proprio dispositivo, con la riproduzione ininterrotta in background (informazione scoperta tramite WABetaInfo). È un metodo eccellente per ascoltare i messaggi mentre si risponde ad un altro utente, il tutto senza perdere un colpo.

Come abbiamo visto in precedenza quando la funzione era in fase di sviluppo per la prima volta, una barra del lettore appare lungo la parte superiore dell’app mentre esci, mantenendo il memo vocale o qualsiasi altro file audio in riproduzione dietro le quinte. La comunicazione non è esente dal multitasking, specialmente su un telefono, dove la messaggistica è asincrona, quindi è bello vedere WhatsApp finalmente migliorare il modo in cui gestisce le clip vocali sulla sua app.

Nonostante appaia in WhatsApp beta 2.22.7.21, solo alcuni account di prova avranno accesso a questo nuovo lettore vocale. Se non lo hai ancora, dovrai continuare ad aspettare che il tuo profilo venga aggiunto alla beta o attendere che la funzione diventi stabile. Si spera che non passi troppo tempo prima che tutti lo abbiano sui propri dispositivi.