Il biodiesel è un lipidi transesterificato ed è noto come alternativa al diesel. In Giappone ci sono alcune ricerche sulla produzione di biodiesel ottenuto da colza coltivata in campo a maggese.

Tuttavia, molta energia viene consumata nel processo di coltivazione e transesterificazione della colza. L’uso di olio di colza puro e biodiesel come combustibile in questi processi riduce i costi energetici. Per valutare le prestazioni del motore dell’olio di colza grezzo e del biodiesel prodotto da colza coltivata in Giappone, sono stati condotti test sulle prestazioni del generatore elettrico e della presa di forza.

I risultati hanno mostrato prestazioni di potenza simili tra olio di colza, biodiesel e carburante diesel. In termini di emissioni, l’olio di colza e il biodiesel hanno generato più CO2 e NOx del carburante diesel in entrambi i test. Le emissioni di CO sono state ridotte durante il test del generatore elettrico, tuttavia, le emissioni di CO sono aumentate durante il test delle prestazioni della presa di forza, utilizzando il biodiesel o l’olio di colza.

Ecco perche’ e’ illegale e non sicuro

Il concetto che l’olio vegetale al 100% non può essere utilizzato in sicurezza in un motore diesel a iniezione diretta per lunghi periodi di tempo è stato sottolineato da molti ricercatori.

I test sui motori a breve termine indicano un buon potenziale per i combustibili a base di olio vegetale. I test di resistenza a lungo termine possono mostrare seri problemi di coke dell’iniettore, incollaggio dell’anello, formazione di gomme e addensamento dell’olio lubrificante.

Questi problemi sono legati all’elevata viscosità e non volatilità degli oli vegetali, che causano un’inadeguata atomizzazione del carburante e una combustione incompleta. La miscelazione del carburante è un metodo per ridurre la viscosità. Questo documento presenta i risultati di un test del motore su tre miscele di carburante. Sono state effettuate prove anche su olio di colza puro e carburante diesel come basi di confronto.

Non ci sono stati problemi significativi con il funzionamento del motore utilizzando questi combustibili alternativi. I risultati del test hanno mostrato un aumento dell’efficienza termica dei freni all’aumentare della quantità di olio di colza nelle miscele. La riduzione della potenza è stata notata anche con l’aumento della quantità di olio di colza nelle miscele.

I risultati dei test includono dati sulle prestazioni e sulle emissioni gassose. Le analisi dell’olio del basamento hanno mostrato una riduzione della viscosità. È stato notato che la potenza di attrito aumenta all’aumentare della quantità di carburante diesel nella miscela.