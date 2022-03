Iliad: torna lo spot fibra, il Codacons detta le linee guida

Sono cambiate diverse cose in casa Iliad ormai da diversi mesi, con il gestore che addirittura ha lanciato il suo primo abbonamento per la casa. Stiamo parlando di una soluzione che include la fibra ottica ad altissimi livelli, la quale sta riscuotendo un gran successo insieme a tutte le altre opportunità compresa nella promozione.

Ricordiamo però che il Codacons avrebbe avanzato delle accuse di scarsa trasparenza per la pubblicità che ha girato in TV durante le scorse settimane. Il giurì nominato avrebbe decretato infatti che lo spot non sarebbe a norma per alcune specifiche mancanti da garantire ai consumatori che guardano la pubblicità in TV. Lo spazio pubblicitario di Iliad però potrebbe ritornare semplicemente ponendo alcuni accorgimenti.

Iliad: ecco le linee guida dettate dagli enti, il gestore risponde positivamente

L’obiettivo da parte di Iliad, proprio come ha dichiarato il gestore, sarà quello di gestire la propria comunicazione seguendo le indicazioni imposte “in modo completo e quanto più semplice e chiaro possibile, per non complicarne ulteriormente la comprensione”.

Sono poi arrivate altre dichiarazioni da parte del provider in merito alla comunicazione da parte del Giurì:

“Sono state pubblicate le motivazioni IAP relative al dispositivo che ha recentemente avuta ampia diffusione, assolvendo pienamente iliad rispetto alle condizioni economiche dell’offerta fibra e avanzando la richiesta di chiarire alcune caratteristiche tecniche della stessa, in quanto potrebbero risultare di non immediata comprensione per gli utenti. La comunicazione iliad è orientata a fornire le info tecniche in modo completo e semplice, proprio al fine di non complicarne ulteriormente la comprensione. Inoltre, la scelta dell’operatore di comunicare sempre in modo chiaro, lo posiziona in modo molto più trasparente rispetto a competitor che dimostrano ancora una volta di agire con la sola volontà di screditarne l’azione”.